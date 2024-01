Saunum Groupi käive suundus langusesse

„Vaatamata tublile kasvule võrrelduna 2022. aastaga oli 2023. aasta Saunumi jaoks pigem raske aasta, täis erinevaid väljakutseid. Aasta esimesel poolel alustasime müüki Põhja-Ameerika turgudel ning aasta lõpuks nägime ka märke, mis annavad alust oodata tugevat 2024. aastat. Samuti kasvas müük Eestis. Euroopa turud eesotsas Skandinaaviaga olid 2023. aastal planeeritumast tagasihoidlikumad. Ehitusturg, sealhulgas sauna- ja spaaehitus, on pigem jätkuvalt madalseisus, mida näeme ka pea kõikide olulisemate tegeijate majandustulemustest“ võttis aasta kokku Saunum Group AS juhatuse liige Henri Lindal, kellele 31. detsember oli ühtlasti viimaseks päevaks Saunum Group ASi juhatuse liikme kohal.

Seejuures kirjutab Saunum, et nõukogu liikmed Lauri Paeveer, Andrus Vare ja Lauri Meidla on oma aktsiad üle andnud Saunum Group ASi tütarettevõttele Saunum Saunas OÜ, kes omakorda võõrandas need uuele investorile ning müügitehingust on 200 000 eurot seeläbi gruppi laekunud. Saadud tulu plaanitakse kasutada kasvu finantseerimiseks.