Rohetiigri eestvedaja Eva Truuverk: Eesti vajab uut, täiskasvanud majandusmudelit

Samas on ilmne, et päris lepase reega äri jätkusuutlikuks ei muutu – paljud pideva majanduskavu mudelis toimetama harjunud ettevõtjad ei ole selleks lihtsalt veel valmis, pealegi kardetakse oma sektorist esimesena pihta hakata – äkki mõjub see halvasti majandustulemustele? Seega saab muutuste juures olema väga suur roll riiklikul suunamisel. Me oleme varasemast „igaüks-ise-majandab“- süsteemist astunud reeglite alusel toimivasse majandusruumi, midagi ei ole parata, riigi roll on suur, piitsa ja prääniku tähtsus kindlasti ei vähene.

Eesti saaks uut mudelit katsetada

Sarnased suunad on jälgitavad paljudes maailma riikides. Meile meeldib siin Eestis öelda, et „oh hiinlased, et vaata, kuidas nemad reostavad ja raiskavad, meie siin oleme ju tublid ja väikesed, aga meist ei sõltugi midagi.“ Tegelikult on ka Hiinas juba mõistetud, et keskkonnateema on oluline, ressursside hoidmine vältimatu. Nad juba toimetavad, ka reeglistiku mõttes vägagi agaralt selles suunas, sama tehakse kõikjal maailmas. Eesti suur väljakutse on aga hoopis asjaolu, et me oleme „paraja suurusega“ riik. Meil saab katsetada ja paika sättida nii tuleviku majandusmudeleid kui ka sotsiaalseid mudeleid, mida meie järel saavad rakendada ka suuremad rahvad. Arvan, et meil Eestis on suur võimalus välja töötada riigiüleselt tasakaalus majanduse mudel, see siin tööle panna ja hakata seda tutvustama teistele riikidele, innustama seeläbi neidki oma arenguid kiirendama ja sihte paremini seadma. Oleme Rohetiigris võtnud eesmärgiks luua Eestile 2025. aasta lõpuks tasakaalus majanduse mudel.