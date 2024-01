Swedbank: ostujõud suureneb, kuid tarbimismahu kasvu tuleb veel oodata

Eesti inimeste eratarbimise maht, mis koroonakriisist väljudes ja koos teise samba pensioniraha laekumisega oli 2021. aastast kuni 2022. aasta keskpaigani erakordselt tugev, on nüüd pandeemiaeelse trendiga võrreldes üha väiksemaks kahanenud.

Eesti jaekaubandust ja ka muid tegevusalasid (majutus, restoranid, transport, kultuuritegevus ja kinnisvara) mõjutab negatiivselt mitteresidentide Eestis ja Eesti residentide välismaal tarbimise vähenenud bilanss. Mitteresidendid on kulutanud Eesti majanduse mahtu arvestades siin viimase 10 aastaga üha vähem ja eriti märkimisväärselt on see kahanenud koroonakriisi järgsetel aastatel.