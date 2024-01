Elevus ja optimism. Mida võib oodata krüptoturult 2024. aastal?

Kui Bitcoini plokiahel 2009. aastal käivitati, algasid plokipreemiad 50 BTC-ga ploki kohta. Pärast järgnevaid poolitusi 2012., 2016. ja 2020. aastal on praegune preemia 6,25 BTC ploki kohta. Järgmine poolitus on 2024. aasta aprillis, pärast mida on plokipreemia 3,125 BTC ploki kohta. Lihtsustatult, kui praegu kaevandatakse uusi Bitcoine iga 10 minuti järelt välja 6,25, siis alates 2024 aasta aprillist väheneb see 3,125 peale. Aastal 2028 aga jälle poole võrra ja nii kuni aastani 2140, mil kaevandatakse välja viimane osa Bitcoini. Aprillist seega hakkab ringlusesse sattuma poole vähem uusi Bitcoine. Ajalooliselt on nende nelja-aastaste tsüklite järgi käinud ka suuremad hinnatõusud.

Bitcoini kaevandajad saavad tehingute kinnitamise ja plokiahela turvamise eest tasu kahe mehhanismi kaudu: plokipreemiad ja tehingutasud, millest esimene on traditsiooniliselt moodustanud suurema osa kaevurite sissetulekust. Plokipreemiad on ühtlasi Bitcoinide „vermimine“, ehk nii tekib neid ringlusesse juurde. Tehingutasusid aga maksavad kaevandajatele lõppkasutajad tehingute tegemise eest.

Nende arengute tuules on BTC ületanud paljude teiste võtmevarade ja indeksite, sh nii traditsiooniliste kui ka krüptovarade tulemusi. 2023. aasta 5. detsembri seisuga oli BTC turukapitalisatsioon tõusnud aastaga 162%. Olulisemad Bitcoini puudutavad arengud, mida 2024. aastal jälgida on aprillis toimuv pooldumine ning juba eelpool mainitud Ordinalid ja inskriptsioonid.

Lõppev aasta on olnud Bitcoini (BTC) jaoks sündmusterohke. Tänavu startis Ordinalsi protokoll, mis võimaldas olulise uuendusena inskriptsioonide (inscriptions, eesti keeles näiteks „kirjutised“ või „sissekanded“) kasutusele võtmise. Sageli on neid nimetatud ka Bitcoini NFT-deks. Traditsioonilise finantssektori poolt vaadates on USA-s suure tõenäosusega peagi heaks kiidetavate spot Bitcoini ETF-ide ümber valitsev optimism toonud krüptovaluuta ökosüsteemi rohkem traditsioonilisi, institutsionaalseid investoreid.

2023. aasta tõi krüptomaailma taas suurt elevust. Kuigi mõnegi eksperdi arvates on veel liiga vara, et saaks kinnitada pullituru naasmist, paistab olukord lootustandvam kui mõnda aega tagasi.

Kuna tööstus küpseb ja protokollid (krüpto ja web3 erinevad teenused) liiguvad tulu genereerimise suunas, saavad oluliseks näitajaks tippkrüptoprojektide poolt kasutajatelt korjatud tasud. 2023. aasta jooksul on need pidevalt tõusnud. Novembris olid 20 populaarsema krüptoprojekti teenitud tasud 88% suuremad kui jaanuaris.

Stablecoin’ide varu on näitaja, mis peegeldab hetkel krüptovaradesse investeerimiseks kättesaadava kapitali hulka, viidates seega potentsiaalsele ostuhuvile. Kuna sidusmüntide kurss on 1:1 seotud nn fiat- ehk tavarahaga, kuid on olemuselt siiski krüptoraha, hoiavad turuosalised tihtipeale kapitali „valmis“ just mõnes sidusvaluutas. See võimaldab neil soovi korral kiirelt osta krüptoraha või vajadusel konverteerida tagasi fiat-rahaks kartmata kursimuutusest tulenevat kaotust. Esimest korda pärast 2022. aasta esimest kvartalit on 2023. aasta neljandas kvartalis viie suurima stablecoin’i varud olulisemalt kasvanud. Järgnevatel kuudel tasub sellel näitajal silma peal hoida, et näha, kas see muutus oli ajutine või kujutab endast püsivamat tõusutrendi.

Siinjuures on oluline esile tõsta inskriptsioonide ehk Bitcoini-NFT-de kasvu, mis olid novembris kõige populaarsemad NFT-d, ületades 375 000 000 dollari kauplemismahu. See on rohkem isegi Ethereum’i NFT-dest, mis olid esimesed omasugused. See on märkimisväärne saavutus Bitcoini jaoks, mida peeti pikka aega NFT-de ja teiste rakenduste jaoks sobimatuks.

Ethereumi ökosüsteem on kaugelt suurim tasude genereerija. See on ka loogiline, kuivõrd Ethereum on esimene ja populaarseim nutikaid lepinguid võimaldav platvorm. Ethereumi ökosüsteemi peale on arendatud lõviosa detsentraliseeritud teenustest. Detsentraliseeritud finantsteenused (DeFi) on kollektiivselt teine suurim tasude genereerija pärast Ethereum’i, turuliidriteks Lido ja Uniswap. Kuigi DeFi projektid ja esimese kihi (L1) protokollid on sel aastal olnud tasude genereerimisel domineerivad, moodustavad NFT-d olulise osa teenustasutuludest. Siin on NFT-de kauplemisplatvorm OpenSea kindlalt juhtpositsioonil, edestades lähimaid konkurente enam kui kahekordselt.

Kokkuvõttes on tasude genereerimine jätkusuutliku ärimudeli näitaja, seega on olnud julgustav näha kasvu kogu 2023. aasta vältel. Uude aastasse liikudes on oluline jälgida, millised platvormid, alamsektorid ja ka üksikud teenused suudavad demonstreerida parimat tasude kasvu.

2024 algab pauguga?

Igaüks, kes viimastel kuudel krüpto vastu pisutki huvi tundud, on ilmselt kuulnud peatselt USA börsidel kauplemisele tulevatest krüptoraha-fondidest (ETF). Just nende fondide ootus on enamike ekspertide arvates põhjustanud viimaste kuude suurema hinnatõusu. Suurt uudist oodatakse jaanuari esimestel nädalatel. Positiivne otsus toob tõenäoliselt kaasa küll täiendava hinnatõusu, kuid eksperdid on eriarvamustel, kui suurel määral see sündmus juba hinna sisse arvestatud on.

Igatahes tundub, et turule jätkub veel optimismi ja ootusärevust. Peale ETF-ide otsust saame näha, mil määral mõjutab asjade käiku seekordne Bitcoini pooldumine. Ning kuna tegemist on siiski ülikiirelt arenevate tehnoloogiate ja muutuva keskkonnaga, siis toimub kindlasti ka arenguid, mida ette näha ei saagi. Tuleb huvitav aasta.