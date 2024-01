Hiina elektriautode tootja tootmismaht ületab teist aastat järjest Teslat

USA elektriautode tootja Tesla polnud teisipäevase seisuga avaldanud kogu aasta andmeid. Samas on teada, et Tesla tootis 2023. aasta esimese kvartali jooksul 1,35 miljonit autot. 2022. aastal tootis Tesla kokku 1,37 miljonit ehk vähem kui BYD, mis tootis 1,88 miljonit.

BYD autode müügile mõjub positiivselt asjaolu, et nende hinnavahemik on madalam kui Teslal. Samuti on neil lisaks elektriversioonile ka n–ö hübriidversioon. 30. septembril lõppenud kvartalis tuli viiendik Tesla müügist Hiinast. Teisipäeva hommikul langes BYD aktsia veidi rohkem kui 2% Hong Kongi börsil.