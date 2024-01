LUGEJA KÜSIB | Miks ei saa Elroni veebilehele ID-kaardiga sisse logida?

Elroni kommunikatsioonijuhi Kristo Mäe sõnul on Elroni veebilehel iseteeninduses sisuliselt e-poe funktsionaalsus ja on üsna tavapärane, et sisselogimine on sel juhul lahendatud e-maili ja parooliga. „Küll on Elronil 2024. aastal plaanid lansseeridad mobiiliäpp, kus on soodustuste tõendamise funktsionaalsus ja sinna saab ligi üksnes mobiil-ID või Smart-IDga autentimisel,“ selgitas Mäe.