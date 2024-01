Suurarendaja: intressimäärade langus ei lahenda ära eelmisel aastal süvenenud probleeme

„Arvan, et 2024. saab olema kaalutletud ja läbimõeldud tegutsemise aasta. Kinnisvara valdkonna võtmeküsimuseks on kindlasti objektide rahastamine. Euribor on langemas ning kõik indikatsioonid on olemas, et see võiks järgmise aasta jooksul saavutada koduostjatele taskukohasema taseme,“ leiab Laud. Langus toob ostjatele kergendust ajal, mil valik kinnisvara kasvab mõõdukalt ja intressid langevad.

Laua sõnul on see küll hea hea uudis, kuid kindlasti ei lahenda ära probleeme, mis möödunud aastal kinnisvarasektoris süvenesid. Eestil on olnud kokku järjest seitse kvartalit majanduslangust, mis on ühtlasi ka Euroopa Liidu suurim näitaja. Täna teeb Eesti ekspordisektorile muret meie peamiste kaubanduspartnerite Soome, Rootsi ja Saksamaa majanduslik olukord ja probleemid. Eesti tööstusettevõtted ja eksportijad on partnerriikide nõudluse languse tõttu hädas toodete müügiga ning kui riik ei suuda piisaval määral kaupa eksportida, kanduvad sellest tulenevad mured ka siseturule üle.

Eesti on väike riik ning pelgalt siseturuga me majandust toetada ei suuda, tõdeb ta.

Seoses Venemaa turu sulgumisega on ka paljud eksportijad loobunud odavast vene toorainest ning teinud ümber oma ärimudelid, et uute oludega kohaneda. „Tänases olukorras on palju ettevõtete ja inimeste endi kätes,“ nendib Laud. Keerulisest perioodist väljatulek sõltub suuresti turuosaliste endi leidlikkusest ja tegutsemisjõust. „Majandus on küll sattunud raskesse seisu, kuid see on sundinud ja sunnib ka edaspidi otsima uusi väljundeid ja lahendusi, mis toob omakorda kaasa arengu ning mõjub meile arendajatena pikas perspektiivis hästi.“