Tallinki reisijatevedu aastaga kerkis, kuid kaubavedu langes viiendiku võrra

Tallink Grupp vedas 2023. aastal ettevõtte kõikidel liinidel kokku 5 705 600 reisijat , mis on 4,5% võrra rohkem kui 2022. aastal (vastavalt 5 462 085 reisijat 2022. aastal). Võrreldes 2022. aastaga reisijate koguarv ettevõtte tänastel Eesti-Soome ja Eesti-Rootsi liinidel kasvas, kuid seevastu vähenes Soome-Rootsi liinidel, kuna terve aasta vältel neil liinidel opereerinud laevade arv oli varasema aastaga võrreldes väiksem (ettevõtte laev Galaxy I on olnud Turu-Stockholmi liinilt eemal ja prahitud Hollandisse alates 2022. aasta teisest poolest).

„Meie 2023. aasta reisijatestatistika näitab, et oleme ettevõttena liikumas aeglase ja järjepideva taastumise teel,“ ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene. „Kui 2022. aastal nägime reisijate arvu järsku kasvu kõikidel meie laevaliinidel pärast viimaste koroonapiirangute tühistamist, siis 2023. aasta on olnud aeglasema ja stabiilsema taastumise aasta. Me ei näe reisijate arvu järsku kasvu, kuna osad meie laevad ei opereeri ka täna meie põhiliinidel, vaid on jätkuvalt väljaprahitud. Äriliselt ja riskide maandamise seisukohast on see meie jaoks endiselt oluline ärisuund, kuna turgude olukord ja nõudlus ei ole veel meie liinide kapatsiteedi suurendamiseks vastav. Klientide tarbijakäitumist ja soovi kulutada pärsivad jätkuvalt hinnatõusud igas eluvaldkonnas ning laiem globaalne julgeoleku- ja majandusolukord muudab inimesed oma kulutuste osas ettevaatlikuks,“ rääkis Nõgene.