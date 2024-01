GRAAFIK | Vaata, millises Euroopa riigis on inimesed kõige rahatargemad

Majanduskoostöö ja arengu organisatsiooni (OECD) uue aruande kohaselt omab vaid 34% täiskasvanuid minimaalset finantsteadlikkust. See tähendab, et enamik uuringus osalenud inimesi (milles osales 39 Euroopa riiki) ei oska oma raha tõhusalt hallata – see on oskus, mis on oluline nii üksikisiku kui ka ühiskonna heaolu jaoks.