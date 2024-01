Tallinnast rongiga otse Riiga? Läti transpordiminister: miks ka mitte

Praegu hinnatakse, mis võimalused liini käimapanemiseks on ja kui kalliks see läheks. Liini pikendamine Tartuni võib maksta pool miljonit eurot, Tallinnani aga miljon eurot, arvas minister.

Tartu–Valga–Riia rongiliini opereerimise vastu tunneb huvi ka Eesti oma Elron, kes on alustanud ettevalmistusi, et Elroni diiselrongid saaksid Lätis sertifitseeritud. Eesti riik on Läti televisiooni andmeil rongiliini pikendamiseks Riiani eraldanud 300 000 eurot.

Selge on aga see, et kaks riiki peavad tegema koostööd. „Elroni jaoks on koostöö Läti raudteesektori ja -ettevõtetega väga oluline. Tartu–Riia liin saab toimima hakata ainult kahe riigi ja rongiettevõtete koostöös,“ märkis Elroni juhatuse liige Märt Ehrenpreis selle aasta alguses.