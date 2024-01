Keskkonnaaktiviste maha lasta soovinud Ryanairi juht on solvunud, et laevanduse saastet tähele ei panda

Tegemist on summaga, mis võib varjutada kõik varemnähtu, kuid teisalt on O’Leary jätnud mulje, et teda ei huvitagi peagi tema poole suunduv megaboonus, vahendab The Guardian. See tuleneb osaliselt sellest, et O’Leary on lennuettevõtte oluline investor. Arvestades tema 3,9-protsendilist osalust, on võimalik boonus vaid murdosa tema kasvavast varandusest: aktsiate 50%-line tõus alates novembrist muudab tema osaluse Ryanairis juba mitmesaja miljoni euro võrra suuremaks.