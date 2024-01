Kaubandushäired Punasel merel mõjutavad ka Eesti logistikat

Punane meri, eelkõige Bab el Mandebi väin, on rahvusvahelise kaubaveo toimimiseks hädavajalik. See on olulisim kaubaühenduvus Euroopa ja Aasia vahel ning läbi sealsete alade transporditakse naftat ja gaasi Pärsia lahe rannikualadelt Euroopasse. Väidetavalt on Jeemeni mässuliste sihtmärk olnud Iisraeliga seotud laevad. Alates 19. novembrist on rünnakud suurenenud aga ka teiste Punase merel sõitvate laevade vastu.