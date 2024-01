GRAAFIK | Pakane raksub ka elektribörsil. Homme on hinnad kohati krõbedad

Universaalteenuse kasutajatel ei ole viimasel ajal põhjust rõõmustamiseks ning pigem neid tögatakse, et on teinud nõnda rumala finantsotsuse. 4. jaanuaril saavad nad aga nautida õnnehetki, sest börsihind kasvab võrreldes tänasega ligi 2,5 korda. Vaata graafikust, millised on kõige valusama hinnaga tunnid. Rekordeid sellega ei püstitata, aga tugev hüpe on see siiski. Anomaalia on ka see, et Soome keskmine elektrihind on päeva lõikes Baltikumist mõne euro võrra kõrgemgi.