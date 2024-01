RMK puidumüügi kestvuslepingud on nüüdsest avalikud

„Puidu kui Eesti ühe kõige tähtsama loodusvaraga tehtavad tehingud peavad olema avalikud. Samavõrd oluline on, et riigimetsast tulev puit saaks Eestis kohapeal maksimaalselt väärindatud ning et seda tehtaks keskkonda hoidvalt,“ selgitas Marran muudatuste vajalikkust.

„Olulisim muutus võrreldes varasemaga ongi see, et kütte- ja paberipuitu me enam kestvuslepingutega vahendajatele ei müü. See on kantud eesmärgist toetada paberipuidu töötlemise arengut Eestis. Ettevõtjatele on see signaal, et tooraine on väärindamiseks saadaval,“ märkis Kaubi.