VASTULAUSE | Mario Kadastik: elektriautol ei ole talvel käivitumisega mingeid probleeme

„Praktikas on siiski nii, et elektriautol ei ole talvel käivitumisega mingeid probleeme, kuna ei ole mingeid vedelikke liigutada ja akudest voolu saab. Kui on mingeid probleeme, on need tavapärased asjad, mis esinevad kõigil autodel. Eks suure külmaga võivad lingid, luugid ja/või tihendid ikka kinni külmuda ja seal pole vahet, mis ajamiga auto on,“ kirjutab Mario Kadastik Facebookis.

Tema sõnul on krõbe külm suur probleem kõigile autodele, millel on 12V aku, ning see käib nii bensiini- kui ka diiselmootoriga autode kohta.

„Vähem paanika-jaanikat, kuna Eestis on tuhandeid elektriautosid ja kui mingil krõbedal talvehommikul neist paar probleemidega oli, ei saa sellest järeldada, et kõik on. Samamoodi ei hakkaks kõik ju paari mitte käivituva diiselauto järgi järeldama, et ükski neist sõitmiseks ei kõlba,“ märgib ta. „Olen kümme aastat sõitnud elektrikatega ning kui õues on krõbe –30°C või madalam, on pigem just mõnus sooja elektriautosse istuda, mis alati sõidab, mitte mõelda, kas mu sisepõlemismootoriga auto käima läheb või mitte.“

