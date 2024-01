Eestlased koguvad toidupoodides miljoneid eurosid boonusraha. Sellest aga sadu tuhandeid jääb kasutamata

Rimi Eesti kliendisuhete juht Elina Rant märgib, et Sinu Rimi raha hakkab kehtima momendist, mil see laekub kaardile ja seda aasta aega. Pood ka teavitab kliente aeguvast rahas ja seda summade puhul üle 1 euro.

Kliendisuhete juhi sõnul on näha, et kliendid koguvad suurema summa ja kasutavad kogutud raha suurema ostu tarbeks - näiteks jõuludel, mil lisaallahindlus on teretulnud. „Kuna alates 2023. aasta septembrist on Rimi raha kogumine progresseeruv, kus kliendid võivad saada kuni 2,5% ostusummast Sinu Rimi rahana tagasi, siis kogunenud Sinu Rimi raha summad on klientidel igati korralikud,“ märkis Rant. Samuti on võimalus poe klientidel kas osaliselt või täisosas Sinu Rimi raha annetada ka heategevuseks.