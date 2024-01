Microsoft viib arvutiklaviatuuril läbi olulise uuenduse

Copilot klahv, mis hakkab olema täpselt paremal pool tühikuklahvi kõrval, on üle pika aja järgmine uuendus Windowsi klaviatuuril. Täpsemini aastast 1994, mil Microsoft lisas klaviatuurile Windowsi klahvi. Olulise uuendusega näitab ettevõte pühendumist tehisintellektile. Microsofti riistvarapartnerid tulevad Windows 11 arvutitega, kus on Copilot arvutiklahv juba olemas, välja saabuvatel päevadel CES-i tehnoloogiakonverentsil. Ettevõte usub, et tegemist saab olema nõutud funktsiooni ja täiendusega.

Mehdi lisab, et 2024. aasta saab olema PC-arvutitele tehisintellekti aasta, käies niiviisi kaasas ka nutitelefonide suundumusega, kus mitmed tootjad ütlevad, et nende viimased telefonimudelid on täiustatud tehisintellekti võimalustega. Microsoft on väidetavalt viimase aasta pühendunud aktiivselt sellele, et kohandada ettevõtte olulisemaid tooteid tehisintellektile. Selleks, et saaks genereerida rohkem uut sisu massiivsetest andmekogumitest. Muuhulgas hõlmab arendustöö ka uue OpenAI GPT-4 tehnoloogia parendamist, kuhu ettevõte on investeerinud 13 miljardit dollarit.