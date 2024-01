Uus aasta, uus mina? Jõusaalid täituvad jaanuaris uute liikmetega

Eesti suurima spordiklubi MyFitness turundusjuhi Marika Mäsaki sõnul märkavad nad iga jaanuar, et jõusaali liikmete arv suureneb. „Jaanuar on tõesti aktiivne kuu MyFitnessi spordiklubides. Samas peab täheldama, et sama oli ka detsembri lõpp, kus inimesed pühade ajal väga aktiivselt treeninguid külastasid,“ nentis Mäsak.

Ta lisas, et liikmesuse kasvus mängib rolli see, et uue aasta algus on uute lubaduste andmise ja eesmärkide seadmise aeg ning ka treeningutega (taas)alustajaid on rohkem kui mõnel järgmisel kuul.

„Hea meel on aga märgata, et aasta-aastalt on MyFitnessi liikmete treeninguharjumused muutunud regulaarsemaks ning oma treeninguplaane ja rutiine ei muudeta niiväga erinevate tähtpäevade või aastaaegade vaheldumisega,“ sõnas Mäsak.

Ta loodab, et jaanuaris liitunud inimesed siiski jätkavad treeninguid ka edaspidi ja et see ei jää ainult ühe kuu pikkuseks treeningutuhinaks.

Spordiklubi 24-7 Fitness tegevjuhi Andrus Murumetsa sõnul tuleb ka neile iga aasta jaanuaris kliente juurde. „Külastatavus tõuseb jaanuaris ligi 15% jagu,“ sõnas ta.

Murumets möönis, et 24-7 Fitnessi spordiklubides on märgata, et juulis pole enam sellist klientide hulga vähenemist nagu kümme aastat tagasi. „Ehk pidevalt treenijaid on juurde tulnud Eesti inimeste hulgas,“ ütles ta.