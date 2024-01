Uue aasta eluasemeturu prognoos: turu taastumine algab Tallinna magalarajoonidest

Pangad prognoosivad, et euribor hakkab alates aprillist langema 3 protsendi suunas. „Seega 100 000 euro suuruse keskmise eluasemelaenu puhul väheneb igakuine laenumakse umbes 55-60 eurot. See toob olemasolevatele laenuvõtjatele veidi leevendust ja loodetavasti suurendab järk-järgult uute tehingute aktiivsust,“ tõdes Uibomäe.

Arvestades üleüldist makromajanduslikku keskkonda ja sellega seotud prognoose, peaksid Eliste hinnangul jõudma positiivsemad arengud järk-järgult elamispindade turule aasta teisest poolest, kuid esialgu ei too see endaga kaasa märkimisväärseid muutusi. „Esimesena taastub magalapiirkondade korterite järelturg, kuna see on saanud alates üle-eelmisest aastast kõige enam pihta ning ka nende hinnad on teinud läbi suurima languse,“ ennustas Eliste.