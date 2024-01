„Hüppasin kohe suurde mängu.“ Coca-Cola emafirmas karjääri teinud eestlanna pole kunagi ühestki proovikivist keeldunud

Marit Krooniga pole sugugi lihtne intervjuuaega leida. Ta reisib praegu palju Baltimaade ja Poola vahet, kuid naudib seda, et lõviosa ajast saab ta veeta kodus ning koorineerida suuri protsesse isegi koduaia lillepeenart rohides. Sellised tegevused hoiavad tal ka vaimu teravana. Kui varem soovis ta ise särada ja suuri tegusid teha, siis nüüd on jõudnud Marit oma karjääris kohta, kus ta naudib teadmist, et aitab oma tiimis teistel silma paista ja suuri tegusid teha.

Maritil on selgelt meeles peagi 20 aastat tagasi toimunud tööintervjuu. Ta oli just hakanud mõtlema, et tahaks elus midagi suuremat teha, ja nägi töökuulutust, kus Coca-Cola Company otsis tootejuhti. Suuri ootusi tal ei olnud, aga Marit tundis, et peab proovima. Tööintervjuu toimus video teel, mis oli toona, 2004. aastal väga uuenduslik lähenemine. „See toimus televiisori kaudu ja oli uus kogemus. Coca-Colas olid toona algelised videokonverentsi seadmed. See võttis käed värisema, aga õnneks sai need ära peita,“ naerab ta.