Eesti investeerimisidu ülevaade: loe, kuhu investeerisid eestlased eelmisel aastal kõige enam

Lightyeari sõnul näitab hallatavate varade (assets under management) igakuine keskmine kasvumaht 20% selgelt, et eurooplaste huvi investeerimise vastu on kõrge isegi keerulistes majandustingimustes. Peale selle suurendas Lightyear möödunud aastal oma tiimi 45% protsendi võrra, lansseeris kaheksa uut toodet ning tuli turule kahes uues riigis.

Lightyeari sõnul oli eelmisel aastal võtmetähtsusega raha väärtuse tõus. Euroopa Keskpank jõudis septembris kümnenda järjestikuse baasintressimäära tõstmiseni, mis viis eurooplased aktiivselt otsima võimalusi teenimaks tulu oma seisva raha pealt. See trend kajastub selgelt ka Lightyeari klientide portfellides. Näiteks kui aastal 2022 oli 19% keskmisest Eesti kasutaja portfellist sularaha, siis 2023. aasta lõpuks oli see näitaja tõusnud 34% peale. Lightyear pakub kasutajatele investeerimata eurodelt 3.25% (keskpanga baasintressimäär - 0.75%) intressi, säilitades samal ajal raha likviidsust.

„Meie eelmise aasta eesmärk oli tuua Lightyeari platvormile võimalikult palju eurooplasi, üle terve mandri. Meie selle aasta eesmärk on keskenduda tugevalt eri riikidele eraldi, kindlustamaks, et investoritel on just oma koduriigis parim platvorm, kasvatamaks oma raha. Ka Eestis on meil selleks aastaks suured plaanid, mille üle olen nii mina kui terve meie tiim väga elevil,“ lausub Lightyeari kaasasutaja ja tegevjuht Martin Sokk.

Alternatiivse intressi teenimise võimalusena lansseeris Lightyear 2023. aastal Eestis ainsana madalate vahendustasudega BlackRocki rahaturufondid, mis täna pakuvad 3.99% brutotootlust (igapäevaselt muutuv). Platvormi sõnul on rahaturufonde on likviidsusjuhtimise eesmärgil eriti agaralt kasutama hakanud kohalikud ettevõtted — enam kui ühe omanikuga ettevõtete varadest platvormil on 56% investeeritud just rahaturufondidesse.

TOP 5 kõige populaarsemat aktsiat ja ETF-i Top aktsiad: Apple Tesla Amazon Microsoft NVIDIA ETFid: Vanguard S&P 500 (VUSA) Vanguard S&P 500 (VUAA) iShares core S&P 500 (IUSA) iShares Euro Dividend (IDVY) Vanguard FTSE All World (VWCE)