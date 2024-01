Delfi Ärileht kirjutas suvel, et Eesti on Vene vedelgaasi täis. Toona tunnistas näiteks Olerex, et vähemalt osa nende veeldatud propaangaasist ehk LPG-st on siiani pärit Venemaalt. Mitu teist ettevõtet tõi suvel LPG-d muu hulgas Läti partneri Latvijas Propāna Gāze terminalist, milles asuv gaas oli samuti Vene päritolu.