Ülemiste keskuse parklas muutus parkimiskorraldus. Enam autot sinna pikaks ajaks jätta ei saa

Selleks, et parkida kauem kui viis tundi, on kõige mugavam kasutada Snabbi äppi. Mistahes hetkel Snabb äpiga parkimist alustades hakatakse parkimistasu arvestama alles pärast viie tunni möödumist parklasse sisenemisest. Lisaks on võimalik parkimist alustada ka pargi.ee äpi ning SMS-i vahendusel, sellisel juhul algab parkimistasu arvestamine kohe. Iga alustatud pool tundi maksab 1 euro, 24 tundi maksab 12 eurot. Parkimis- ja autopesuteenuseid osutava tehnoloogiaettevõtte Snabb eesmärgiks on järgmise viie aastaga rajada suurim parklate võrgustik Balti riikides.