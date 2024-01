Valitsus kiitis heaks ühtsed nõuded pilveteenuste kasutamiseks avalikus sektoris

Majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo sõnul on tehnoloogia arenedes üha rohkem avaliku sektori asutusi võtmas kasutusele pilvetehnoloogiaid andmete töötlemiseks ja säilitamiseks. „Pilveteenuste kasutamine võimaldab mugavaimaid teenuseid ja parandab teabe töötlemise kvaliteeti. Sageli on pilveteenus ka soodsam, kui selle analoogi käitamine oma taristul ning nende kasutamine nõuab vähem IT-alaseid oskusi ja teadmisi. Lisaks on oluline ka avalikus sektoris kasutada ajakohaseid IT-lahendusi, et vältida taakvara ja IT-kulude märkimisväärset kasvu,“ kommenteeris Riisalo.

Kuna infotehnoloogia areng on pidev ja kiire, ei keskendu määrus pilveteenuste ja nende osutajate reguleerimisele, vaid tähelepanu on pööratud sellele, mida ja kellega on kavas pilveteenuse abil töödelda. Nõuete keskmes on riskihindamine ja -juhtimine, samuti on asutuste jaoks koostatud ka abistav kontrollküsimustik riskide ühtlaseks hindamiseks. Pilveteenuse kasutusele võtmise puhul on oluline riski- ja ohuhinnangute arvestamine ning koostöö erinevate asutuste vahel ning koostöö küberturvalisuse ja isikuandmete kaitsega tegelevate asutustega.