Swedbank: keskmine liisinguga soetatud auto hind on kasvanud kümnendiku võrra

Keskmine liisingu abil soetatud auto hind on Swedbanki statistika põhjal 31 800 eurot, aastaga on see kasvanud umbes 10%. Keskmine uue auto hind on 37 000 eurot ja kasutatud autodel 26 000 eurot. Samas suurusjärgus auto hinna kasvuga ehk umbes 10% on suurenenud ka esimene sissemakse, mis enamasti jääb vahemikku 10-25%.

Keskmiselt võetakse liising 5 aastaks ja umbes pooled liisinguvõtjad eelistavad kasutusrenti ja pooled kapitalirenti. Kapitalirendi korral tasutakse igakuiste maksetega ära kogu sõiduki maksumus ja lepingu lõppedes on auto inimese oma. Kasutusrendi puhul on maksete lõppedes autol jääkväärtus, mis tuleb auto omandamiseks tasuda või auto müüjale tagastada. Kasutusrent on enam eelistatud uute autode puhul, mille hinnad on kallimad ja mis võimaldab kuumakse hoida madalama kui kapitalirendi puhul. Keskmine liisinguvõtja on 45-aastane. Valdav enamik ehk 80% liisinguvõtjatest jäävad vanusevahemikku 31-60 aastat. Poolte liisinguvõtjate sissetulek on kuni 2000 eurot, üle 3000 eurost sissetulekut teenib 20% liisinguvõtjatest. Iga seitsmes liising võetakse koos kaasliisinguvõtjaga.

Mida osteti?

Nii uute kui ka kasutatud autode puhul on eelistatuimad margid jäänud samaks. Esikohal on nii uute kui ka kasutatud autode seas Toyotad. Mõlemal juhul on Toyota populaarsus Eestis veelgi kasvanud. Kui 2022. aastal oli Swedbanki toel soetatud kasutatud autodest 9% Toyotad, siis mullu oli neid 13%. Ka uute autode puhul on Toyotade populaarsus kasvanud 22 protsendilt 24 protsendini. Eelistatuimaks mudeliks on seejuures jätkuvalt RAV-4. Tugeval teisel kohal on Škodad (Kodiaq ja Octavia) ning kolmandat kohta hoiab Volkswagen, millele järgnevad KIA ja VOLVO. Keskkonnasõbralike autode, mille C02 heitmed on kuni 130 g/km kohta, osakaal on jõudsalt kasvanud ja moodustab juba veerandi kõikidest liisingutest. Siin on selgelt näha, et eelistatuimad on just hübriidmootoriga autod, kõige kiiremini on kasvanud aga elektriautode arv, mille osakaal on eelmise aastaga võrreldes kahekordistunud.