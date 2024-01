GRAAFIK | Esimene rekord sel talvel. Homme küündib elektri hind kohati pea 2000 euroni

Soomes on homme sama elektrihind, mis Eestis. YLE kirjutab, et äärmiselt kallis hind on suures osas tingitud tugevatest külmadest, mis on viinud elektritarbimise peaaegu rekordtasemele. Teisalt on elektrienergia tarnimist vähendanud rikked paljudes Soome elektrijaamades, mille tõttu need on kas täielikult või osaliselt tootmisest väljas. Väreeni elektrimüügifirma sõnul langevad kõrged hinnad mõnevõrra juba nädalavahetuseks ja oluliselt järgmisel nädalal, kui külmakraadid leevenevad.