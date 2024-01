Eesti Energia ekspert selgitab, et ülikõrge elektrihind saadab meid kuni järgmise nädala alguseni. Ebatavaliseks nähtuseks on see, et tuuleenergia panustab praegu ootamatult vähe. Peamine „süüdlane“ hinnatõusus on aga regioonis kasvanud tarbimine, mis teeb omakorda uusi rekordeid.