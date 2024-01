WhatsAppi ja Androidi kasutajaid ootab peagi ees oluline muudatus

Seni said Androidi seadme omanikud salvestada oma WhatsAppi vestluste varukoopiaid tasuta Google Drive’i pilveteenusesse. See funktsioon on kasulik näiteks telefoni vahetuse puhul, mil on pilve salvestatud sisu liikunud ühest Androidi seadmest teise.

Lähitulevikus see eelis aga kaob. Kiirsõnumiteenuse sõnumite ajalugu lisatakse kasutaja Drive’i konto kogu salvestusruumi hulka. See tähendab, et kui kasutaja ei maksa Google’i igakuise One’i tellimuse eest, lähevad varukoopiad 15 gigabaidi tasuta pilvemälu hulka. Seda ruumi jagatakse näiteks Gmaili e-postiga, seega saab mäluruum kiiresti otsa.

WhatsAppi beetakasutajad on muudatust juba märganud. Platvormi emafirma Meta on kinnitanud, et muudatus jõustub 2024. aasta esimeses pooles. Muudatusest teatatakse 30 päeva ette kasutajapõhiselt.

Kui Androidi kasutajad ei soovi Google One’i tellimuse eest maksta, saavad nad salvestada ainult tekstivestlusi ilma meediasisuta. Lisaks saab kiirsõnumite sisu edastada otse ühest seadmest teise WhatsApp Chat Transfer’i kaudu.