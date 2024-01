Tehing sõlmitud. Stokker laiendab oma tegevust Soome turul

Kui seni on Stokker põhiliselt tegelenud Soomes tööriistade hulgimüügiga, siis läbi Mateko Invest Oy omandamise siseneb Stokker Soome ehitus- ja kommunaaltehnika turule. Mateko Invest Oy on end tõestanud kvaliteetsete toodete ja ulatusliku järelturu teeninduse osutajana kogu Soomes.

„Soome on Stokkeri arengut silmas pidades väga oluline sihtturg ning oleme sobivat ettevõtet oma tegevuse laiendamiseks pikalt otsinud. Mateko vastas kõigis aspektides meie ootustele – lojaalne kliendibaas, kogemustega meeskond, tugev järelhooldus ning olulisi piirkondi kattev müügivõrk. See annab head võimalused meie professionaalidele suunatud äri laiendamiseks Soomes,“ sõnas Stokkeri juhatuse esimees Priit Prints.

„Mateko on minu elutöö, ja kuigi loobumine polnud lihtne, oleme rõõmsad, et leidsime samast valdkonnast uue omaniku. See tagab turvalisuse ja järjepidevuse meie töötajatele ja klientidele. Kogu meie endine juhtkond jätkab tööd Mateko heaks ja me soovime toetada Mateko tulevikku koos Stokkeriga,“ lisas Mateko Invest Oy endine põhiomanik Juha Niemelä.