Kahtlased kliendid, seos tuntud poliitikuga, rahapesukahtlus. Mis pank on äsja osalise tegevuskeelu saanud TBB?

Kuigi TBB panga ajalugu on lühike – tegutseb ta Tallinn Business Banki nime all alates 2019. aasta 19. juunist –, on pank märksa enam Eesti avalikkusele tuntud oma endise ärinime Tallinna Äripank kaudu. Tegu on nišipangaga, mil on kaks kontorit – üks Tallinnas, teine Narvas. Panga tegevust finantseeritakse peamiselt omakapitali arvel ja Maaelu Edendamise Sihtasutuselt laenatud vahenditest. Pank, mis asutati 25. septembril 1991 ja tituleerib end üheks vanimaks Eestis tegutsevaks kommertspangaks, on olnud üsna tihti meedia tähelepanu all.