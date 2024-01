Telia: eestlaste internetiliikluse mahud on kasvanud kordades

Lähiaastatel veab kasvu 5G

Telia tehnoloogiajuhi kinnitusel on nii sel kui järgnevatel aastatel just 5G tehnoloogia see, mis väga kiirelt üle maailma kasvab.

„Ericsson prognoosib oma hiljutises mobiilitehnoloogia raportis, et vahemikus 2023-2029 suureneb maailmas 5G liitumiste arv 330% ehk 1,6 miljardilt 5,3 miljardini. Samas raportis hinnatakse, et kui maailma rahvastikust elab 2023. aasta lõpus 5G levialas 45%, siis 2029. aasta lõpuks juba 85%. See on ka põhjus, miks oleme Eestis viimased kolm aastat väga aktiivselt just 5G võrgu arendustesse investeerinud ning see on meie fookus ka tulevatel aastatel,“ selgitas Visse.