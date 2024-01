Ühe suurima mõjutajana nähakse seda, et 2022. aasta detsembris maksti energiatoetusi. Näitaja vastas üldjoontes ootustele: Bloombergi koondatud ökonomistid prognoosisid, et näitaja tuleb just nimelt 2,9%, samas Reutersis oli ennustuseks 3%.