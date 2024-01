VÕRDLUS | Kui palju maksab pood sulle tagasi, kui jääd neile lojaalseks?

Soomes teatas jaekett Lidl, et tõstab oma boonussüsteemi uuele tasemele. Inimesed on seni olnud poe boonussüsteemiga rahulolematud ning nüüd hakatakse head meelt tegema just püsikliendile. See tähendab, et mida suurema summa eest osta, seda paremaks muutuvad ka soodustuse tingimused. Näiteks kui ostad Lidlist kuu jooksul väikse summa eest, siis saad boonusraha alla 2% ostusummast. Kui aga ostusumma kuus ulatub 1000 euroni, siis boonuse summa ulatub 10%-ni. Ehk 1000-eurose kulutuse eest Lidlis saab Soomes 100 eurot Lidlis kulutamiseks.