Eesti suurtel jaekettidel õnnestus nurjata Venemaal jätkuvalt tegutsevate tootjate vastane kampaania

Eesti suuremad jaeketid teatasid juba enne aktsiooni algust, et ei kiida omaalgatuslikku toodete märgistamist heaks ja ilmselt eemaldavad sildid kohe, kui neid märgatakse. Nii ka läks. „Rimi oli ainus, kes silte aktiivselt ei eemaldanud. Märkasime poodides ka päevi hiljem, et sildid olid alles,“ ütleb Hellrand. „Teised poeketid paraku eemaldasid sildid üsna kiiresti, mingist koostööst rääkimata,“ nendib Hellrand. Aktsioonil ei olnud ka mõju poekettide kaubavalikule. „Vähemalt mulle paistab, et kõik need tooted on endiselt riiulitel,“ märgib Hellrand Venemaal äri jätkavate tootjate kohta.