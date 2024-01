Soomlased kerges paanikas. Kodusaunas käimise hind täna väga kõrge. Fingrid on valmis hullemaks

Soomlaste võrguhaldur Fingrid on öelnud, et kõrge hind on seal tarbimist vähendanud, aga ikkagi on reedehommikune tarbimine olnud kõrge. Fingrid on valmis halvimaks. Hommikuks tõusis elektri hind 1,8 euroni kilovatt-tunni eest. Elektritarbimise ühel tippajal, 7st 9ni, on Soomes tarbimine olnud kokku veidi üle 14 000 megavati. Fingrid eeldas, et tarbimine on sellest suurem - 800 megavatti on prognoosiga võrreldes kokku hoitud.