KUULA | Lihtsalt rahast: uue majanduskasvu väetis tuleb pankadelt, töö aga ettevõtjatelt

Kui senimaani on Euroopa Keskpank intressimäärasid tõstnud, et inflatsiooni kontrolli alla saada, siis nüüdseks on see eesmärk sisuliselt täidetud ja oleks vaja hakata mõtlema, kuidas majandus taas kasvama panna, leiab Coop Panga juht Margus Rink.

„Majandus ei lähe kasvama, kui intressitasemed on nii kõrged. Nüüd peame jõudma järgmisele leheküljele, kus nähtavasti hakkavad intressitasemed alanema,“ räägib ta. Siit edasi oleks Ringi sõnul vaja, et ettevõtjad hakkaksid välja mõtlema ja käiku laskma uusi äriplaane, mille tulemusel tekiksid uued töökohad ning majandus läheks taas käima.

Eesti Panga andmetel on Eesti majandus olnud viimased poolteist aastat languses. Kui 2023. aastal langes Eesti majandus prognoosi järgi 3,5%, siis 2024. aastaks ennustatakse languseks 0,4%. Eesti majandus langusest taas kasvule viimisele saavad Ringi sõnul tugevalt kaasa aidata ka pangad. Tänu viimase aja suurematele kasumitele on pangad teeninud kapitali, mida majandusse tagasi suunata.

„Pankade kasum on tegelikult väetis, mida tuleb nüüd külvata, et majandus saaks uuesti kasvama hakata,“ räägib ta. Eesti pankadel on tema sõnul täna piisavalt kapitali, et finantseerida uusi äriprojekte, mis aitaksid luua uusi töökohti ja viia majandus taas kasvule.

„Me otsime täna pingsalt uusi krediteerimisvõimalusi – meil raha seisab salves ja me tahaks, et ettevõtjatel oleks julgust panna uued äriideed plahvatama,“ räägib Coop Panga juht. Ta toob välja, et kui pikalt on olnud ettevõtjatel palju teadmatust, siis nüüd hakkab neile ka mingi selgus saabuma, mis võiks aidata kaasa uute äriplaanide tegemisele.