Soome ja Eesti vooluühendus Estlink 1 katkes täna paariks tunniks

Eleringi esindaja Ain Kösteri sõnul oli Estlink 1 töö katkemise taga väiksem rike Soome poolel. Ta lisab, et täna piisab Estlink 2 võimsusest, et vajalik elekter Eestist Soome toimetada. „Mõlemad kaablid ei ole täis,“ kinnitab ta. Fingridi esindaja lisas, et hoolimata piirühenduse rikkest on tööolukord ja elektri piisavus Soomes hea.