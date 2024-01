Pika teekonna algus: Rail Baltic Estonia sõlmis põhitrassi esimese lõigu ehituslepingu

Ehitustööd algaval juba kevadel

„Rail Baltic Estonia saab lähiaastatel olema Eesti taristuehituse valdkonna peamine klient, asendades sellel positsioonil varem olnud transpordiameti. AS TREV-2 Grupp on viimastel aastatel nii Harju- kui Raplamaal juba ehitanud päris mitmeid Rail Baltica rajatisi. Ettevõtte juhina on mul väga hea meel, et just AS TREV-2 Grupp sõlmib Eestis esimese RB põhitrassi ehituse lepingu ja usume ühtlasi, et see ei jää ainukeseks,“ rääkis Pertens.