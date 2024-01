Euroopas korjatakse lettidelt ära kaubamärkide Lay’s ja Pepsi tooted. Kuidas on seis Eestis?

CNN -i andmetel pannakse Prantsusmaa kauplustes Pepsi, 7upi ja Lay’si krõpsude kõrvale märkus, millel on kirjas tekst: „Me ei müü seda kaubamärki enam vastuvõetamatu hinnatõusu tõttu. Vabandame tekkinud ebamugavuste pärast,“ vahendas CNN-i partner BFMTV.

BFMTV teatas veel, et Carrefour lõpetab PepsiCo toodete müümise ka Itaalia, Hispaania ja Belgia kauplustes. See samm tähistab eskaleerumist Carrefouri püüdlustes avaldada survet mõnele maailma suurimale tarbekaupade ettevõttele, et nad langetaksid oma hindu pärast nende tõstmist viimase kahe aasta jooksul vastuseks energia-, tooraine- ja tööjõukulude kasvule.