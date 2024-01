Oled noor ja kaotasid töö. Kaua läheb uue töökoha leidmiseks aega?

Töötukassa kommunikatsiooninõuniku Lauri Kooli sõnul on Eestis töötuid noori vanuses 16-25 eluaastat umbes 8000. Neist 65 protsenti on erialase hariduseta ehk on lõpetanud vaid keskkooli. Enamik neist on töötanud klienditeeninduses või müügitöö valdkonnas.

Kool nendib, et noorte töötus kasvas koos koroonaga – siis sai pihta sektor, kus nad paljud töötasid. „Kui vaadata, kui kaua noored meie juures tööd otsivad, siis pilt ei erine väga nö keskmisest töötust – enamus registreeritud töötuid leiab poole aasta jooksul uue töö,“ kirjeldab Kool.

Ta lisab, et üldiselt on nii, et noored kurdavad, et neid ei taheta tööle võtta, sest neil puudub töökogemus. Vanemad tööotsijad jällegi arvavad, et nende vanus on probleemiks töö leidmisel.

„Tööandjal tuleks kindlasti mõelda, et tema huvides on olla avatud ja pakkuda tööd inimesele, kes tööd soovib ja on valmis ka uusi oskuseid õppima. Tööotsijale soovitan hetkel olla kiire, aktiivne ja uurida erinevaid võimalusi,“ jagab Kool erinevaid soovitusi.

Kuna tööpakkumiste arv on vähenenud, töötuid aga rohkem kui mõne aasta eest, siis täna tuleb tööotsijal rohkem pingutada, nendib Kool.