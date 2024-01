Finantsinspektsioon muudaks kodulaenu teise panka üleviimise odavamaks

Eestis, Lätis ja Leedus on Euroopa kõrgeimad kodulaenuintressid. Finantsinspektsioon pakub kirjas justiitsministeeriumile välja, et üks võimalus, kuidas laenuturule konkurentsi juurde tuua on see, kui vähendada kodulaenu teise panka üleviimisega kaasnevaid kulusid ehk eluasemelaenu refinantseerimise kulusid, et klientidel oleks tulevikus lihtsam ja odavam vahetada kodulaenu pakkuvat panka ning niiviisi kaubelda endale välja ka parem kodulaenuintress, kirjutab ERR.

Seadus nõuab praegu, et pangavahetus toimuks notari kaudu. Riik on notarile andnud ülesande kontrollida sõltumatu ametiisikuna, et tehinguga on kõik korrektne ja õige. Tammer lausus ERR-le, et see ei pea aga tingimata nii olema. „Soomes näiteks puudub hüpoteegi seadmisel ja muutmisel tehingu notariaalse tõestamise vorm. Sa ei peagi notaris seda tegema. Rootsis on aga kodulaenu teise panka üleviimine lihtsustatud, et sedalaadi kulusid vältida. Näiteks ei ole Rootsis panga vahetamisel riigilõivu,“ lausus Tammer.