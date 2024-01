Oluline kohtuotsus: info mittekohane avaldamine võib jätta müüja vastutama

Kui müüja on teadlik ostja jaoks olulistest asjaoludest, peaks ta need selgelt välja tooma. Sellise info avaldamist ei tohiks jätta hilisesse etappi, mis ei jäta ostjale mõistlikku aega asjaoludega tutvumiseks. See ei tähenda siiski, et müüja peab teavitama kõikvõimalikest asjaoludest, mis võivad ostja otsust mõjutada.