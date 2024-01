Miljardär tegi tulevase pärija osas kummalise otsuse. Tema loodud fondi juht hoiab hinge kinni

Nicolas Puech on 80-aastane ning kuulsa Hermèsi luksusbrändi rajaja viienda põlvkonna järeltulija. Ta on jõudnud ikka, kus miljardärid hakkavad mõtlema sellele, mis juhtub nende varaga pärast nende surma. Tema viimane otsus on Prantsusmaal ja Šveitsis tekitanud parajat kõneainet.