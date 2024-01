Mõttekoht: kas täna tasuks kõrge hinna vältimiseks elektrit toota generaatoriga?

Adamson aga selgitab, et elektrigeneraatori ühendamine kodumajapidamisse pole aga niisama lihtne. „Et kogu majapidamine ära toita elektrigeneraatorilt vajab see elektrisüsteemis ümberehtistust ja olenevalt ka hoone kütteliigist võib vajada juba suuremat sorti generaatorit.“ Selliste generaatorite soetusmaksumus või rendihind on juba piisavalt suur, et sellist ümberehitust pole mõistlik teha, kui on võimalik tarbida elektrienergiat võrgust.