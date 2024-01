Seitse nippi, kuidas pikendada elektriauto sõiduulatust talvisel ajal

Eelsoojenda autot enne sõitu

Ühenda auto laadijaga ning seadista sõidu alguse aeg – seatud ajaks on nii auto salong kui ka aku soojad, mis tagab pikema sõiduulatuse. Muidu kulutab aku liigset energiat salongi soojendamiseks ning selle võrra väheneb ka sõiduulatus. Eesti kliimas on mõistlik kasutada seda nippi aastaringselt!

Ära lase akul tühjaks minna

Kui elektriautoga sõites lasta akul regulaarselt täiesti tühjaks minna, väheneb ta mahutavus ajutiselt. Liitium-ioonakusid ei tohiks tegelikult pärast täielikku tühjenemist kohe uuesti laadida, sest nii ei ole neil aega taastuda. See on üks peamisi vigu, mida elektriautode kasutajad teevad – laevad aku 100 protsendini ning sõidavad selle täiesti tühjaks.

Lae aeglaselt, aga mitte täis

Ära lae elektriauto akut ka 100 protsendini, pikaajaliselt on see akule pigem kahjulik ning lühendab selle eluiga. Optimaalne laadimistase on mitte vähem, kui 20% ning mitte rohkem, kui 80%. Tehase andmetel on just 20-80% soovituslik laadimistase, mis vähendab liitiumioonakude vananemist. Enne laadimist kasuta aku eelsoojenduse funktsiooni, et laadimisefektiivsust tõsta. Laadimisel tasub eelistada aeglasemat viisi – külma ilmaga võib kiirlaadimine anda akule liigset koormust ja seeläbi taas mahutavust vähendada.