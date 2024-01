VIDEO | Ministeerium tutvustas riigirahanduse seisu. Kolmas kvartal üllatas negatiivselt

Tema sõnul on tugev tööturg toetanud tööjõumaksude tasumist ning ka ettevõtete tulumaksu laekumine on finantssektori intressitulude tõusu ja varasema aasta kasumite kasvu tõttu olnud tugev.

Segadus toodab ebakindlust

Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul on Eesti Panga detsembrikuise majandusprognoosi järgi muutunud keerulisemaks ka riigieelarve strateegias kavandatud tulude laekumine. „Valitsusliikmete vastakate arvamuste põhjal on muutunud segaseks, millises ulatuses on kehtiv neljaks aastaks esitatud riigieelarve strateegia aluseks riigi rahanduspoliitika kavandamisele. Selles on vaja saada selgust, praegune segadus toodab ebakindlust,“ rõhutas Reinsalu.