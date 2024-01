Finantsinspektsioon hoiatas mullu rohkem kui tuhande ettevõtte ja teenuse eest

Seaduse järgi on finantsinspektsioonil õigus avaldada hoiatusteateid, mille eesmärk on hoiatada avalikkust kas tegevusloata finantsteenuse pakkumisest või muust finantssektori eriseaduste rikkumisest või sellisest kahtlusest.

Ta lisas, et tavapärasega võrreldes on sagenenud virtuaalvääringu teenuse valdkonda puudutavad hoiatusteated ja inimesed peavad sedalaadi investeerimisotsuseid tehes olema tähelepanelikud.

Sageli puudub õigus Eestis teenuseid osutada

Kuidas olla kindel, et ettevõte ei tegele pettusega?

Kõige esimene ja olulisem asi on olla ise hoolas ja uurida võimalikult palju nii ettevõtte tausta kui ka pakutavat teenust. Üks võimalus on kontrollida finantsinspektsiooni kodulehelt, kas ettevõttele on antud tegevusluba või kas tal on õigus osutada teenuseid piiriüleselt.