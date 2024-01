Tallinna suurim uusarendus saab lõpuks liikuma. Ehitatakse Eesti suurim büroohoone ja tuhat uut korterit

Juba 2005. aastal kirjutas Ärileht, et Jaan Manitski muudab Tallinna hipodroomi kuumaks elurajooniks. ABBA finantsjuhina tuntuks saanud Manitski oli koos äripartneriga hipodroomi erastanud kuus aastat varem. Võib-olla teadis ta kohe, et hipodroomi ala on hea paik suurejooneliseks kinnisvaraarenduseks, või avastas aja jooksul, et hobuste pidamine tohutul maa-alal kesklinna läheduses ei ole raha teenimiseks mõistlik tegevus.