EPLi energeetikakonverents „Kõik sõltub tuule suunast“: valdkonna tipud arutavad ajastu olulisema teema üle

Teiseks, viimase 30 aasta jooksul on tööstuspoliitika puudumine olnud teene majandusele, kuid kui on vaja hakata võistlema arenenud riikidega, siis on selle kujundamine vältimatu. Eestis levib arvamus, et Eesti Nokia on see, et meil pole Nokiat. Teisisõnu: oleme mitmekülgse majandusega riik, kellel pole vaja spetsialiseeruda. Samal ajal arvavad Soome, Saksamaa, Poola ja Jaapan, et nad on liiga väiksed ja peavad seetõttu fookuse seadma. Lisaks on toimiva tööstuspoliitika eeldus ka selleks vajaliku infrastruktuuri väljaarendamine. Konkureerime paraku riikidega, kellel see infrastruktuur juba on.