Karm jõulukink. Riik on registrist kustutanud esimesed audiitorite puuduse all kannatavad ettevõtted

Registrite ja infosüsteemide keskuselt selgitustaotlusega saadud info kohaselt said sarnase trahvihoiatuse veel 20 790 ettevõtet, millest 688 on auditeerimis- või ülevaatuse kohustusega.

Kui väikesest ettevõttest saab keskmise suurusega ettevõte

Ma saan väga hästi aru, et aastaaruande õigeaegne esitamine on minu kui ettevõtja kohustus. Meil oli 2022. aasta kohta aruanne koostatud juba juunikuuks, mil on aruannete esitamise tähtaeg. Me olime aga 2022. aastaga kasvanud nii suureks, et meile rakendus ülevaatuse kohustus, kuna ettevõtte varade maht ületas 2,4 miljonit eurot. Auditeerimis- või ülevaatuse kohustusega ettevõte ei saa Äriregistris aastaaruannet esitada enne, kui see pole audiitori poolt allkirjastatud.

Seadusest tulenevalt tekib ettevõttel raamatupidamise aastaaruande ülevaatuse kohustus, kui vähemalt kaks näitajat kolmest ületavad järgmised piirmäärad:

müügitulu või tulu 1 600 000 eurot; varad bilansipäeva seisuga kokku 800 000 eurot; keskmine töötajate arv 24 inimest.

Või siis ületatakse üks järgnevast kolmest piirmäärast:

müügitulu või tulu 4 800 000 eurot; varad bilansipäeva seisuga kokku 2 400 000 eurot; keskmine töötajate arv 72 inimest.

Veel suurematel ettevõtetel tekib juba auditeerimiskohustus. Seaduses eristatakse auditeerimist ja ülevaatust, millest viimane peaks olema lihtsam ja väiksema mahuga.

Raskused audiitori leidmisel

Audiitorit olime me tegelikult asunud otsima juba aasta alguses, kuid suveks oli selge, et meiega sarnases olukorras on veel väga palju ettevõtteid ning nõudlus audiitorteenuse järele ületab selgelt pakkumist. Suured audiitorbürood ütlesid meile kohe ära, et neil ei ole piisavalt ressurssi meie jaoks. Audiitori leidsime me lõpuks audiitorkogu kodulehelt audiitorbüroosid tähestiku järjekorras läbi helistades. Tähestiku päris viimases otsas vastati meile ühest büroost, et neil on võimalik meid ette võtta sügisel.